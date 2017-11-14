14.11.2017

Инновационная технология "Сларри Сил" с устройством защитного слоя из стекловолокна была применена для ремонта столичных улиц. Об этом сообщил генеральный директор государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский на оперативном совещании в Мингорисполкоме.Общая площадь ремонта составила около 97 тыс. кв.м. Технология стала широко использоваться с прошлого года и призвана повысить качество асфальтобетонных покрытий. Защитный слой позволяет увеличить срок эксплуатации дорог, в его состав в этом году внесены изменения для исключения выявленных во время мониторинга дефектов.Устройство покрытия методом холодной регенерации путем смешивания модификаций верхней части покрытий грунтовых дорог с использованием цемента выполнено на ул.Ромашкина, Звездной, Взлетной, Туполева, в микрорайоне Сокол. Полная замена покрытия на всю ширину проезжей части осуществлена на 90 тыс. кв.м, текущий ремонт улично-дорожной сети с начала года выполнен в Минске на площади 487 тыс. кв.мУстранялась критическая ямочность, обновлялись тротуары, обочины, бортовой камень, транспортные и пешеходные ограждения, заливались трещины. Отремонтирован правый путепровод второго уровня транспортной развязки Жукова-Дзержинского, завершаются работы по ремонту левого путепровода.Отремонтированы опоры и пролетные строения на путепроводах МКАД-Зацень, по ул.Долгобродской, через ул.Ванеева и ул.Железнодорожную (по просп.Жукова). Продолжаются работы по поддержанию эксплуатационного состояния покрытия на МКАД - отремонтировано 158 тыс. кв.м проезжей части. До декабря планируется завершить установку удерживающих пешеходных ограждений на разделительной полосе кольцевой дороги общей протяженностью 10 км.