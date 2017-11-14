В Минске отремонтировали пять улиц с использованием стекловолокна
14.11.2017
Инновационная технология "Сларри Сил" с устройством защитного слоя из стекловолокна была применена для ремонта столичных улиц. Об этом сообщил генеральный директор государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский на оперативном совещании в Мингорисполкоме.
Общая площадь ремонта составила около 97 тыс. кв.м. Технология стала широко использоваться с прошлого года и призвана повысить качество асфальтобетонных покрытий. Защитный слой позволяет увеличить срок эксплуатации дорог, в его состав в этом году внесены изменения для исключения выявленных во время мониторинга дефектов.
Устройство покрытия методом холодной регенерации путем смешивания модификаций верхней части покрытий грунтовых дорог с использованием цемента выполнено на ул.Ромашкина, Звездной, Взлетной, Туполева, в микрорайоне Сокол. Полная замена покрытия на всю ширину проезжей части осуществлена на 90 тыс. кв.м, текущий ремонт улично-дорожной сети с начала года выполнен в Минске на площади 487 тыс. кв.м
Устранялась критическая ямочность, обновлялись тротуары, обочины, бортовой камень, транспортные и пешеходные ограждения, заливались трещины. Отремонтирован правый путепровод второго уровня транспортной развязки Жукова-Дзержинского, завершаются работы по ремонту левого путепровода.
Отремонтированы опоры и пролетные строения на путепроводах МКАД-Зацень, по ул.Долгобродской, через ул.Ванеева и ул.Железнодорожную (по просп.Жукова). Продолжаются работы по поддержанию эксплуатационного состояния покрытия на МКАД - отремонтировано 158 тыс. кв.м проезжей части. До декабря планируется завершить установку удерживающих пешеходных ограждений на разделительной полосе кольцевой дороги общей протяженностью 10 км.
БЕЛТА
Общая площадь ремонта составила около 97 тыс. кв.м. Технология стала широко использоваться с прошлого года и призвана повысить качество асфальтобетонных покрытий. Защитный слой позволяет увеличить срок эксплуатации дорог, в его состав в этом году внесены изменения для исключения выявленных во время мониторинга дефектов.
Устройство покрытия методом холодной регенерации путем смешивания модификаций верхней части покрытий грунтовых дорог с использованием цемента выполнено на ул.Ромашкина, Звездной, Взлетной, Туполева, в микрорайоне Сокол. Полная замена покрытия на всю ширину проезжей части осуществлена на 90 тыс. кв.м, текущий ремонт улично-дорожной сети с начала года выполнен в Минске на площади 487 тыс. кв.м
Устранялась критическая ямочность, обновлялись тротуары, обочины, бортовой камень, транспортные и пешеходные ограждения, заливались трещины. Отремонтирован правый путепровод второго уровня транспортной развязки Жукова-Дзержинского, завершаются работы по ремонту левого путепровода.
Отремонтированы опоры и пролетные строения на путепроводах МКАД-Зацень, по ул.Долгобродской, через ул.Ванеева и ул.Железнодорожную (по просп.Жукова). Продолжаются работы по поддержанию эксплуатационного состояния покрытия на МКАД - отремонтировано 158 тыс. кв.м проезжей части. До декабря планируется завершить установку удерживающих пешеходных ограждений на разделительной полосе кольцевой дороги общей протяженностью 10 км.
БЕЛТА
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