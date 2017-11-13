ММЗ завершает очередной этап проекта по производству высокоточного, высокопрочного чугунного литья

13.11.2017

С ходом реализации инвестиционного проекта «Производство высокоточного, высокопрочного чугунного литья» на базе филиала ОАО «УКХ «ММЗ» в Столбцах ознакомились заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, министр промышленности Виталий Вовк и зампред Миноблисполкома Олег Плавский.



В июле 2015 года введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс первой очереди строительства инвестпроекта – участок производства заготовок гильзы блока цилиндров. Сформированные мощности в объеме 8 тыс. тонн, обеспечивают производственные потребности Минского моторного завода. За девять месяцев текущего года изготовлено более 78 тыс. единиц гильзы блока цилиндров. Производство заготовок ведется на современном высокоэффективном оборудовании – плавильных и разливочных печах OTTO JUNKER, автоматизированных карусельных машинах центробежного литья производства компании «Kuttner» (Германия). Собственное производство позволило отказаться от импорта на сумму более 600 тысяч долларов, повысить качество и технический уровень выпускаемых двигателей. С момента начала комплектации двигателей гильзами блока цилиндров собственного производства отсутствуют рекламации от потребителей, связанные с поломкой и дефектами этой детали, сообщает пресс-служба ММЗ.



В начале 2018 года планируется завершить строительно-монтажные, шефмонтажные и пусконаладочные работы второго пускового комплекса, который состоит из участка литья мелких серий с мощностью 8 тыс. тонн в год. Владимиру Семашко было представлено установленное оборудование: плавильные установки производства компании «АВР», а также линия формовки, заливки и охлаждения отливок производства компании «Omega». На начало следующего года на участке мелких серий запланирована отладка технологического процесса и получение опытных партий отливок. До конца 2018 года планируется выход на проектную мощность – 10 тыс. тонн литья в год.



На участке литья мелких серий на начальном этапе будет освоено более 80 наименований отливок для собственного производства, таких как головки блока цилиндров, блоки цилиндров для различных модификаций двигателей, в том числе перспективных. Планируется также освоение производства отливок из высокопрочного чугуна для компании «Bosch» и Libher, а также отливок из серого и высокопрочного чугуна для ОАО «БЕЛАЗ», ПАО «Звезда» (г. Санкт-Петербург) и других заказчиков.



Параллельно идет реализация третьего пускового комплекса первой очереди строительства. Она предполагает увеличение мощности участка мелких серий чугунного литья на 2 тыс. тонн в год, строительство административно-бытового корпуса, реконструкцию ПС 110/10 «Промузел» с установкой силового трансформатора и новой автоматики с благоустройством территории. Все эти работы должны завершиться к августу 2018 года.



Общий объем инвестиций на реализацию первой очереди строительства составит около 28 миллионов долларов. Степень готовности объекта на сегодняшний день – 92 процента.