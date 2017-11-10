10.11.2017

Компания «Славкалий» начала строительство железнодорожной ветки в Любанском районе.Протяжённость железнодорожной линии от станции Уречье к будущему Нежинскому горно-обогатительному комбинату составит 37 км. Дорога пройдёт через Любань, по ней будут ходить и пассажирские поезда.