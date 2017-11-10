«Святовит» выпустил новый экскаватор на шасси МАЗ-МАН
10.11.2017
Линейка белорусской спецтехники пополнилась одноковшовым экскаватором EW-25-M1.060, который является совместной разработкой СП ЗАО "МАЗ-МАН" и СП "Святовит".
Для новой модели было взято вездеходное шасси МАЗ-МАН-636539 с колесной формулой 6х6. Его отличают усиленная рама Heavy Duty из лонжеронов U-образного профиля; ведущие мосты с бортовыми передачами; наличие межколесных и межосевых блокировок; усиленная карданная передача. Шасси оснащается двигателем MAN D2066LF01 (430 л.с., 2100 Нм, Евро-4), 16-ступенчатой коробкой передач ZF 16 S 2220 TO и "раздаткой" ZF VG 2000/396.
Экскаватор EW-25-M1.060 с телескопической стрелой и полноповоротным ковшом может применяться в самых разных сферах: при проведении дорожных, мосто- и тоннелестроительных работ; в общегражданском строительстве; на работах по ремонту и обслуживанию коммунальных сетей; при ликвидации последствий аварий на трубопроводах и других коммуникациях.
Благодаря высокой проходимости и маневренности новый экскаватор-планировщик способен свободно передвигаться на тесных городских улицах, работать на ограниченном пространстве и в труднодоступных местах.
Полноповоротный ковш позволяет ювелирно производить подкапывание под трубами, зачистку вертикальных стенок котлованов, отделку боковых поверхностей насыпей. Телескопическая стрела дотянется до объекта работ, даже если он находится за препятствием в радиусе 10 м, а также поможет экскаватору вытолкнуть или подтянуть себя, если шасси забуксует.
Радиус копания на уровне земли - 10,45 м (с удлинителем стрелы - 11,8 м). Максимальная глубина копания - 5,45 м (с удлинителем - 6,8 м). Максимальная высота копания - 8 м (с удлинителем - 8,7 м).
Для расширения спектра выполняемых операций специалистами СП "Святовит" разработано 14 видов дополнительного оборудования, при этом замена рабочих инструментов и оборудования занимает считанные минуты.
ABW.by, фото СП ЗАО "МАЗ-МАН"
Для новой модели было взято вездеходное шасси МАЗ-МАН-636539 с колесной формулой 6х6. Его отличают усиленная рама Heavy Duty из лонжеронов U-образного профиля; ведущие мосты с бортовыми передачами; наличие межколесных и межосевых блокировок; усиленная карданная передача. Шасси оснащается двигателем MAN D2066LF01 (430 л.с., 2100 Нм, Евро-4), 16-ступенчатой коробкой передач ZF 16 S 2220 TO и "раздаткой" ZF VG 2000/396.
Экскаватор EW-25-M1.060 с телескопической стрелой и полноповоротным ковшом может применяться в самых разных сферах: при проведении дорожных, мосто- и тоннелестроительных работ; в общегражданском строительстве; на работах по ремонту и обслуживанию коммунальных сетей; при ликвидации последствий аварий на трубопроводах и других коммуникациях.
Благодаря высокой проходимости и маневренности новый экскаватор-планировщик способен свободно передвигаться на тесных городских улицах, работать на ограниченном пространстве и в труднодоступных местах.
Полноповоротный ковш позволяет ювелирно производить подкапывание под трубами, зачистку вертикальных стенок котлованов, отделку боковых поверхностей насыпей. Телескопическая стрела дотянется до объекта работ, даже если он находится за препятствием в радиусе 10 м, а также поможет экскаватору вытолкнуть или подтянуть себя, если шасси забуксует.
Радиус копания на уровне земли - 10,45 м (с удлинителем стрелы - 11,8 м). Максимальная глубина копания - 5,45 м (с удлинителем - 6,8 м). Максимальная высота копания - 8 м (с удлинителем - 8,7 м).
Для расширения спектра выполняемых операций специалистами СП "Святовит" разработано 14 видов дополнительного оборудования, при этом замена рабочих инструментов и оборудования занимает считанные минуты.
ABW.by, фото СП ЗАО "МАЗ-МАН"
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