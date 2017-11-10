10.11.2017

На ОАО "Белшина" начался серийный выпуск шин Astarta SUV с посадочным диаметром 18 дюймов, предназначенных для эксплуатации на легковых автомобилях Geely завода СЗАО "БелДжи".В конце октября в соответствии с подписанным контрактом уже была отгружена первая партия шин типоразмера 225/60 R18 в количестве 700 штук. В ноябре планируется поставить еще более тысячи шин данной модели. Ожидается, что новинка появится в розничной продаже уже в следующем сезоне.Как сообщает пресс-служба "Белшины", новые шины в июне текущего года прошли сравнительные лабораторно-дорожные испытания в конкуренции с импортными аналогами и превзошли их по нескольким показателям."Направленный дорожный рисунок протектора шины обеспечивает устойчивость и управляемость при движении, надежные эксплуатационные характеристики на дорогах, что позволит владельцу авто ездить на более высоких скоростях. В первую очередь мы заботимся о безопасности и комфорте наших автолюбителей", - отметила пресс-секретарь Виктория Кулик.