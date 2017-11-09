В Минске открыли еще одну «заправку» для электромобилей

09.11.2017

Зарядная станция открылась в паркинге торгово-развлекательного центра «Е-сити» в Минске на улице Денисовской.



Станция произведена в Беларуси и подходит для всех типов «зеленых» автомобилей. Сейчас в Беларуси у автолюбителей около 300 электрокаров.



Кроме открывшейся станции в «Е-сити» электрозаправки действуют в паркинге ТРЦ Galleria Minsk, у БНБ-Банка на проспекте Независимости, 87а, по ул. Веры Хоружей, 32а, в гостиничном комплексе Rivera Club, а также в офисе Технобанка на Кропоткина, 44 и в столичном «Tesla-клубе» в д. Большое Стиклево, 33/1.