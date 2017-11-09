МАЗ начал поставки автобусов в Киев по выигранному летом тендеру

09.11.2017

В Киев поставлена партия из 18 новых автобусов МАЗ, в ближайшие дни в украинскую столицу прибудут еще две единицы пассажирского транспорта, сообщила городская администрация украинской столицы. Новые автобусы станут альтернативой маршруткам, которые не предоставляют качественного сервиса и на которые поступает много жалоб от киевлян.



Как мы уже сообщали, минувшим летом официальный дилер минского автозавода ООО "МАЗтранссервис" выиграл тендер у автосборочного завода №1 концерна "Богдан Моторс" на закупку автобусов в интересах Киева. Тендер проходил по двум лотам: 70 единиц автобусов типа МАЗ-203 и 30 единиц автобусов типа МАЗ-215.