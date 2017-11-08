«Белшина» начала продажи в Кувейте, Камеруне и Омане

08.11.2017

ОАО "Белшина" (Бобруйск) освоило новые рынки и начало поставки продукции в Кувейт, Камерун и Оман, сообщает пресс-служба предприятия.



"Пока в эти страны поставлены небольшие пробные партии шин, но мы надеемся на увеличение и расширение ассортимента экспорта, долгосрочное сотрудничество и закрепление нашей продукции в странах так называемой дальней дуги", - рассказал генеральный директор компании Алексей Яковлев.



Также "Белшина" возобновила поставки шин во Францию, в том числе через собственный субъект товаропроводящей сети в январе-октябре текущего года были реализованы шины для сельскохозяйственной техники.



По итогам 10 месяцев работы предприятие также увеличило поставки шин в Судан, Филиппины, на Кубу. К примеру, объем отгруженных шин в эту страну в 3,7 раза превысил показатели аналогичного периода 2016-го. Почти 80% отгруженной на Кубу продукции составляют шины для сельскохозяйственной техники. На втором месте - грузовые шины, которые в общей доле экспорта составляют 14%. Значительно вырос экспорт шин за указанный период и в Судан - более чем в 4 раза.