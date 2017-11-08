08.11.2017

Работы на участке от 14-го до 19-го км автодороги Р58 Минск - Мядель должны быть завершены в ноябре."Объект входит в состав строительства второй кольцевой. Это шестая очередь, ввод планируется в ноябре. Все основные строительные работы уже закончены, уложено около 70 тысяч тонн асфальтобетона", - рассказал в эфире программы "Центральный регион" на канале СТВ начальник отдела технического надзора РУП "Минскавтодор-Центр" Дмитрий Гурбо.Ранее дорога относилась к третьей категории, ее расширили до уровня трассы первой категории. В каждую сторону оборудованы по две полосы, построены две развязки. На строительстве были задействованы 500 человек и около 300 самосвалов. Необходимость реконструкции дороги вызвана большой интенсивностью движения, особенно в пятницу и воскресенье, в летний период. Здесь созданы более комфортные для водителей условия.Ранее холдинг "Белавтодор" сообщал, что финансирование осуществлялось за счет выделения кредитных средств Банка развития Республики Беларусь.