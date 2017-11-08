08.11.2017

На заводе "Брестмаш" будет налажена сборка легких коммерческих автомобилей марки JAC, в рамках договоренности между холдингом "БелавтоМАЗ" и китайской госкорпорацией JAC Motors. Уже в первой половине 2018 года в Бресте должна начаться сборка малотоннажных грузовых фургонов и микроавтобусов из китайских машинокомплектов, об этом сообщил директор предприятия Артем Штурхалев.По существующей договоренности партнеры из Китая поставляют комплектующие, в Бресте на заводе "Брестмаш" (он входит в холдинг "БелавтоМАЗ") производятся сборка и тестирование автомобилей, далее под брендом МАЗ продукцию реализуют в Беларуси и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).Для реализации проекта выбраны два варианта известной модели Sunray ("Солнечный луч"): пассажирский микроавтобус и малотоннажный грузовой фургон.Сообщается, что в августе 2017 года в холдинг "БелавтоМАЗ" поступили три образца автомобилей JAC Sunray для проведения испытаний и последующей сертификации. Вся необходимая документация должна быть подготовлена к концу этого года.Для сборки автомобилей на "Брестмаше" уже подготовлены производственные площади, к которым подведены все коммуникации. Часть оборудования для сборочного производства поставит Минский автозавод. На нем же пройдут подготовку специалисты и рабочие брестского предприятия.