На БелАЗе заработал новый сварочный комплекс

03.11.2017

Новый сварочный роботизированный технологический комплекс (РТК) введен в промышленную эксплуатацию на ОАО "БелАЗ".



"Роботизированный комплекс применяется для высококачественной сварки оснований платформ карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 и 220 т. Его внедрение обеспечит рост производительности, позволит существенно повысить качество выполняемых сварных соединений и поспособствует улучшению условий труда, сведя к минимуму влияние человеческого фактора на процесс сварочных работ", - говорится в сообщении.



Комплекс состоит из двух сварочных роботов нового поколения - ведущего и ведомого, смонтированных в подвесном положении на одном большом подвижном портале, который может синхронно перемещаться по двум напольным рельсам. Основания платформ самосвалов устанавливаются на специальный стол-позиционер для плоских деталей, где в удобном нижнем положении идет сварочный процесс. Позиционеры рассчитаны на детали с максимальными габаритами 14х8 м и обладают необходимой координацией движений благодаря осям вращения и наклона. Высокую мощность сварки обеспечивают импульсные сварочные источники питания. Быстрая переналадка сварочных роботов и столов-позиционеров согласно требованиям технологического процесса достигается с помощью программного обеспечения комплекса.



Роботизированная установка имеет удобную для оператора систему управления. Ее передняя панель оснащена ручным программатором с цветным дисплеем и большими сенсорными кнопками, клавиатурой и пультом дистанционного управления. Поэтому все три сварочных роботизированных модуля, работающих в сварочном цехе, обслуживает всего один оператор.



"Автоматизация сварки - это требование конкурентоспособного производства. Сварочные РТК позволяют реализовать современные процессы высокопроизводительной сварки, обеспечивая стопроцентное соответствие готовых изделий требованиям, заданным конструктором и технологом", - пояснили на предприятии.





