Электропоезда Stadler появятся в минском метро в следующем году
02.11.2017
В 2018 году на действующих линиях столичного метрополитена будет проходить обкатка новых поездов.
ЗАО "Штадлер Минск" занимается разработкой новых поездов для минского метро, первую поставку которых планируется осуществить в следующем году.
Всего для столичной подземки "Штадлер Минск" поставит до 2020 года десять поездов: шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных. "Первый четырехвагонный поезд планируется поставить в 2018 году, тогда же его начнут тестировать. Поезда разрабатываются специально для минского метро, на данном этапе согласовываются все технические, конструктивные, дизайнерские особенности, в том числе цвет составов", - рассказали на предприятии.
В четырехсоставном поезде длина 78,4 м, 168 мест для сидения, в пятисоставном - 97,7 м и 212 мест. Ширина составов - 2,65 м, высота - 3,69 м. Головные вагоны будут оборудованы местами для инвалидов с устройством для фиксации колясок.
В Минском метрополитене проинформировали, что новые поезда предназначены в первую очередь для третьей линии метро. Обкатывать составы будут на действующих линиях подземки.
Как сообщалось, первые четыре станции третьей линии метро в Минске построят в 2019 году. Линия будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. Пока усилия строителей сосредоточены на четырех станциях - "Юбилейная площадь", "Вокзальная", "Ковальская Слобода" и "Площадь Богушевича". Третья линия будет кардинально отличаться от первой и второй как размерами тоннелей, так и оснащением.
БЕЛТА
ЗАО "Штадлер Минск" занимается разработкой новых поездов для минского метро, первую поставку которых планируется осуществить в следующем году.
Всего для столичной подземки "Штадлер Минск" поставит до 2020 года десять поездов: шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных. "Первый четырехвагонный поезд планируется поставить в 2018 году, тогда же его начнут тестировать. Поезда разрабатываются специально для минского метро, на данном этапе согласовываются все технические, конструктивные, дизайнерские особенности, в том числе цвет составов", - рассказали на предприятии.
В четырехсоставном поезде длина 78,4 м, 168 мест для сидения, в пятисоставном - 97,7 м и 212 мест. Ширина составов - 2,65 м, высота - 3,69 м. Головные вагоны будут оборудованы местами для инвалидов с устройством для фиксации колясок.
В Минском метрополитене проинформировали, что новые поезда предназначены в первую очередь для третьей линии метро. Обкатывать составы будут на действующих линиях подземки.
Как сообщалось, первые четыре станции третьей линии метро в Минске построят в 2019 году. Линия будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. Пока усилия строителей сосредоточены на четырех станциях - "Юбилейная площадь", "Вокзальная", "Ковальская Слобода" и "Площадь Богушевича". Третья линия будет кардинально отличаться от первой и второй как размерами тоннелей, так и оснащением.
БЕЛТА
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