02.11.2017

Минский автозавод поставил 20 городских автобусов большой вместимости в Череповец.Автобусы МАЗ выбрали в Череповце для обновления пассажирского парка местного муниципального перевозчика автоколонны №1456. На предприятии разработана инвестиционная программа, согласно которой в течение ближайших пяти лет для города будет закуплено 100 новых автобусов производства Минского автозавода.Новые МАЗы заменят на улицах Череповца автобусы Mercedes 1996-1997 годов выпуска, которые закупались в свое время для города на кредит Международного банка реконструкции и развития.Для обновления парка пассажирской техники выбрана модель МАЗ-103469, оснащенная 286-сильным двигателем Mercedes-Benz OM 906 LA (Евро-5) и гидромеханической 4-ступенчатой коробкой передач Voith Diwa D 854.5. Десять таких машин поступили в автоколонну №1456 в 2013 году. Белорусские автобусы зарекомендовали себя с лучшей стороны. Пробег к настоящему времени превысил 250 тыс. километров, гарантийных поломок не было."Четыре года назад мы покупали такие же автобусы, - рассказал директор автоколонны Сергея Орлов. - За это время модель показала себя очень хорошо. По эксплуатационным затратам она оказалась самой эффективной из всех вариантов".Первые пять МАЗов прибыли в Череповец еще в сентябре. Последние семь - 5 октября. Из Москвы от официального дилера автобусы перегоняли водители автоколонны №1456. Затем на предприятии машины дооборудовали видеосистемами (установили по четыре камеры) и маршрутоуказателями.Почти весь месяц ушел на регистрацию и оформление документов. Параллельно автобусы проходили обкатку на трассе "Холмогоры". В понедельник, 30 октября, все 20 автобусов были торжественно представлены на площади Металлургов.Партию из 20 автобусов город купил в лизинг. Общая стоимость машин составила 200 млн российских рублей. Во вторник, 31 октября, все 20 новых МАЗов вышли на линию.