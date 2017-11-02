Белорусские моторы для грузовиков и военной техники на Кубе
Республика Куба является одним из основных внешнеторговых партнеров ММЗ. Объем поставок в эту страну в 2011 – 2016 годах составил более 15 миллионов долларов.
Перспективным направлением сотрудничества является переоборудование автомобильной техники дизельными двигателями белорусского производства. Тысячи единиц советской автомобильной техники с выработанными ресурсами двигателей находятся в эксплуатации на территории Кубы: ЗИЛы, ГАЗы, УРАЛы, КАМАЗы, БРДМ-2, БТР-60. Высоким спросом на сегодняшний день пользуются моторы и комплектующие белорусского производства для восстановления украинских тракторов ЮМЗ-6, сообщает пресс-служба ММЗ.
В индивидуальном порядке под заказчика на Минском моторном заводе были разработаны ограниченные серии моторов для переоборудования находящихся в эксплуатации на рынке Кубы корейских, японских, китайских, канадских, американских автомобилей и автобусов (Daewoo, HINO, Pegaso, Volvo и многих других).
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