02.11.2017

По итогам октября 2017 года зафиксирован торгово-экономический рекорд в сотрудничестве Минского моторного завода (ММЗ) с компаниями Кубы, который принес предприятию полтора миллиона евро. В адрес кубинской компании через Клайпедский порт отправлено 13 сорокафутовых морских контейнеров, в которых находится 101 двигатель модели Д-260.5С, предназначенный для переоборудования автомобилей «КАМАЗ» и американских грузовиков “International”, а также гарантийные комплекты к моторам.

Республика Куба является одним из основных внешнеторговых партнеров ММЗ. Объем поставок в эту страну в 2011 – 2016 годах составил более 15 миллионов долларов.

Перспективным направлением сотрудничества является переоборудование автомобильной техники дизельными двигателями белорусского производства. Тысячи единиц советской автомобильной техники с выработанными ресурсами двигателей находятся в эксплуатации на территории Кубы: ЗИЛы, ГАЗы, УРАЛы, КАМАЗы, БРДМ-2, БТР-60. Высоким спросом на сегодняшний день пользуются моторы и комплектующие белорусского производства для восстановления украинских тракторов ЮМЗ-6, сообщает пресс-служба ММЗ.

В индивидуальном порядке под заказчика на Минском моторном заводе были разработаны ограниченные серии моторов для переоборудования находящихся в эксплуатации на рынке Кубы корейских, японских, китайских, канадских, американских автомобилей и автобусов (Daewoo, HINO, Pegaso, Volvo и многих других).