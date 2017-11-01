01.11.2017

Пешеходный переход, который водителю будет трудно не заметить, появился в одном из городов Исландии.На одном из перекрестков маленького рыбацкого городка Исафьердур в Исландии, была создана трехмерная оптическая иллюзия, которая не только неплохо выглядит, но и заставляет автомобили полностью останавливаться. Нарисованный на асфальте пешеходный переход выглядит, как парящие блоки.Пока пешеходы получают удовольствие от «прогулки по воздуху», водители думают, что на дороге что-то есть, и замедляются, чтобы избежать удара. Только приблизившись вплотную и остановившись, они понимают, что это рисунок на дороге, и они могут спокойно ехать дальше.Исландский уполномоченный по вопросам окружающей среды Ральф Трилла заказал такой пешеходный переход после того, как такой же был появился в столице Индии Нью-Дели.