В Египте собрали погрузчик Амкодор

31.10.2017

В Египте на производственной базе дилера холдинга "Амкодор" KADER factory for developed industries собран первый погрузчик универсальный Амкодор 332С4.



"Амкодор" поставил в адрес дилера пять единиц техники: погрузчики грузоподъемностью 3, 4 и 5 т, универсальный погрузчик с бортовым поворотом "Амкодор 211" и дизельный вилочный погрузчик грузоподъемностью 5 т "Амкодор 451".



Из-за сложности транспортировки техника поставляется в частично разобранном виде. Сборка производилась при участии специалистов холдинга "Амкодор".



Учитывая значительную емкость рынка специальной техники Египта, в дальнейшем планируется поставка машинокомплектов специальной техники.



