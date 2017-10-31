На железнодорожной станции Брузги построят погрузочный терминал
31.10.2017
Польский инвестор планирует построить погрузочный терминал на железнодорожной станции Брузги. Об этом сообщил директор ООО "ОТ Логистик Бел" Павел Петров.
Осуществлять инвестиционную деятельность ООО "ОТ Логистик Бел" планирует на территории СЭЗ "Гродноинвест". Соответствующий протокол подписан во время Белорусско-европейского инвестиционного форума в Люксембурге.
По словам Павла Петрова, инвестиции в проект составят около 15 млн евро.
"Строительство терминала поспособствует увеличению транзитного грузопотока через Беларусь. Речь идет о контейнерных поездах из Китая до Атлантического океана в рамках строительства возрождаемого Шелкового пути", - рассказал он.
В настоящее время ведутся проектировочные работы. Строительство может быть завершено в 2019 году.
ООО "ОТ Логистик Бел" входит в состав логистического холдинга ОТ Logistics, который на протяжении более 70 лет предоставляет полный спектр транспортных, экспедиционных и логистических услуг. Основными географическими направлениями деятельности являются Германия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия.
БЕЛТА
Осуществлять инвестиционную деятельность ООО "ОТ Логистик Бел" планирует на территории СЭЗ "Гродноинвест". Соответствующий протокол подписан во время Белорусско-европейского инвестиционного форума в Люксембурге.
По словам Павла Петрова, инвестиции в проект составят около 15 млн евро.
"Строительство терминала поспособствует увеличению транзитного грузопотока через Беларусь. Речь идет о контейнерных поездах из Китая до Атлантического океана в рамках строительства возрождаемого Шелкового пути", - рассказал он.
В настоящее время ведутся проектировочные работы. Строительство может быть завершено в 2019 году.
ООО "ОТ Логистик Бел" входит в состав логистического холдинга ОТ Logistics, который на протяжении более 70 лет предоставляет полный спектр транспортных, экспедиционных и логистических услуг. Основными географическими направлениями деятельности являются Германия, Бельгия, Нидерланды, Австрия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия.
БЕЛТА
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