31.10.2017

На асфальтирование дорог в Бресте в нынешнем году направлено Br3,5 млн. Об этом сообщил председатель горисполкома Александр Рогачук на встрече с жителями областного центра, которая состоялась во Дворце культуры профсоюзов.Мэр отметил, что по сравнению с предыдущими годами объем асфальтирования увеличился в три-четыре раза. "Работы велись по текущему ремонту. Мы завершили ул. Янки Купалы, которая фактически стала дублером ул. Московской. Также заканчиваем капитальный ремонт дороги от Березовского путепровода до ул. Красногвардейской", - рассказал Александр Рогачук. Уже определены акценты на 2018 год. Одним из приоритетных объектов будет Партизанский проспект. Запланировано провести его капремонт. Также строители приведут в порядок участок бульвара Космонавтов между ул. Пушкинской и ул. Орджоникидзе. Параллельно будет реализован масштабный проект по реконструкции ул. Орджоникидзе, где ведется строительство автовокзала.