У водителей Uber появились новые возможности

31.10.2017

Компания Uber представила ряд новых функций в приложении для водителей.



Среди новых опций в приложении для водителей Uber возможность поделиться маршрутом и статусом поездки с родными и близкими, получить информацию о длительной поездке заранее (водитель до принятия заказа получает информацию о том, что поездка может занять от 45 минут и более), возможность общения пользователя и водителя в чате в самом приложении (доступна в тестовом режиме), сообщает ARS Communications.



«В этом году Uber начал масштабную кампанию в США, цель которой, ‒ усовершенствовать приложение, добавив или видоизменив некоторые функции, чтобы улучшить пользовательский опыт водителей. Эти нововведения стали возможны благодаря комментариям участников исследований и фокус-групп. Например, увидев популярность функции «отправить статус» у пассажиров, мы решили распространить ее действие и на водителей. Не менее долгожданная функция ‒ чат в приложении, ее однозначно оценят и водители, и пользователи,» ‒ заявил Алексей Стах, генеральный менеджер Uber в регионе СНГ.