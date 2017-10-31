31.10.2017

В России изменились правила кругового движения, соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.Теперь приоритет получают те, кто движется по самому кругу, остальные водители должны будут им уступать. По словам Медведева, подобная практика действует почти во всех европейских странах и доказала свою эффективность."Сейчас схемы очень разные, они разные просто в самых разных регионах, в одном городе даже могут быть разные схемы в зависимости от того, что это за перекресток. Из-за этого возникают конфликтные ситуации, которые можно было бы избежать, если бы эти правила были едиными", - добавил глава правительства.В МВД отмечали, что при новой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти.