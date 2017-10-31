31.10.2017

Четыре новые зарядные станции для электромобилей появятся в Гродненской области. При этом в Гродно на сегодня зарегистрировано всего два электромобиля, в то время как в Беларуси их насчитывается около 40.Нынешним летом на Гродненщине открылась первая зарядная станция для электромобилей, которая была установлена на АЗС №84 в Брузгах, на 291-м километре трассы М6.Одна из четырех новых зарядных станций появится в Зельве на АЗС №31. Кроме того, новая электрозаправка будет построена на 218-м километре автомагистрали М6 на въезде в Щучин. Самая близкая к Гродно заправка будет обустроена на АЗС №53 в деревне Гожа, такая же зарядная станция появится и на АЗС №61 в поселке Пограничный Берестовицкого района.Зарядка на АЗС №84 предназначена для экспресс-зарядки электромобилей в течение 15-50 минут. Зарядка электромобилей возможна по стандартам Mode-4 и Mode-3, по трем разъемам - постоянным током CHAdeMO и Combo-2 CCS, переменным током по разъему Type 2 AC.На этой заправке работает круглосуточное кафе, Wi-Fi, а рядом расположены три кемпинга с удобствами, в которых можно переночевать. Разместили станцию на АЗС №84, руководствуясь планом покрытия основных транзитных дорог Беларуси сетью зарядных станций для электромобилей на 2016-2020 годы. Первая на территории Гродненщины зарядная станция формата экспресс-зарядки электромобилей работает на АЗС №81 в Ошмянах с февраля 2015 года.