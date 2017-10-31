31.10.2017

Заместитель премьер-министра Анатолий Калинин предложил опробовать аутсорсинг при использовании автотранспорта на госпредприятиях в Беларуси.Анатолий Калинин предложил депутатам рассмотреть, нужно ли на каждом госпредприятии и организации, включая крупные заводы, иметь свой автотранспорт, если он загружен менее чем на 50%. "По-моему, мы тратим на это много средств. Во многих развитых странах эти услуги оказывают на аутсорсинге специализированные автоперевозчики. Возможно, стоит провести эксперимент по использованию на таких условиях и легковых автомобилей в организациях", - сказал вице-премьер.Он дополнительно проинформировал о работе автомобильного транспорта, который формирует 36% грузооборота страны. В этой отрасли Беларусь имеет существенный потенциал в части международных автомобильных перевозок, эксплуатации транспортных коридоров.Реализуется Республиканская программа по развитию логистической системы и транзитного потенциала. По словам Анатолия Калинина, важное значение имеет работа в ЕАЭС по снятию барьеров и совершенствованию условий для субъектов транспортной деятельности.