С 1 ноября в Минске на 5 копеек дорожает общественный транспорт

31.10.2017

Стоимость проезда в столице Беларуси в наземном городском транспорте повысится до 60 копеек за одну поездку, в метро - до 65 копеек, а в автобусах экспрессных маршрутов - 75 копеек.



В последний раз тарифы на проезд в общественном транспорте столицы увеличивались в декабре 2016 года.