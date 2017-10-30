ММЗ заключил несколько соглашений с пакистанскими компаниями
30.10.2017
Минский моторный завод в августе-октябре активизировал взаимодействие с Пакистаном.
Торговые отношения с этой страной длятся около семи лет. Практика делового взаимодействия подтвердила надежность заключаемых сделок с ежегодным динамичным увеличением экспорта двигателей и комплектующих. Особенно успешным в сотрудничестве стал третий квартал нынешнего года. Благодаря выверенной и гибкой внешнеэкономической политике, проводимой на заводе, с пакистанскими компаниями заключено три контракта. Подписаны договорные соглашения на поставку запасных частей с компаниями «Imperial Auto Store» и «M.S. ENTERPRISES». В соответствии с условиями договора производится отгрузка, обеспечено своевременное поступление валюты по контрактам.
Заключенный в сентябре контракт с пакистанской компанией «AMWAR AGENCIES» на сумму более 138 тысяч долларов предусматривает продажу партии запчастей и дизельных двигателей модели Д-244. Данные моторы также регулярно поставляются Минскому тракторному заводу для комплектации сельскохозяйственной техники, которые закупаются Пакистаном. В соответствии с данным контрактом будет производиться прямая закупка двигателей и запасных частей, которые впоследствии будут использоваться для ремонта тракторов, уже побывавших в эксплуатации в сельском хозяйстве Пакистана.
Целенаправленная работа по сотрудничеству не останавливается на достигнутом, специалисты Минского моторного завода наращивают усилия по развитию взаимодействия с пакистанскими компаниями, прорабатываются финансовые вопросы, ведется индивидуальная работа и с другими пакистанскими компаниями-партнерами, сообщила пресс-служба ОАО «УКХ «ММЗ».
Торговые отношения с этой страной длятся около семи лет. Практика делового взаимодействия подтвердила надежность заключаемых сделок с ежегодным динамичным увеличением экспорта двигателей и комплектующих. Особенно успешным в сотрудничестве стал третий квартал нынешнего года. Благодаря выверенной и гибкой внешнеэкономической политике, проводимой на заводе, с пакистанскими компаниями заключено три контракта. Подписаны договорные соглашения на поставку запасных частей с компаниями «Imperial Auto Store» и «M.S. ENTERPRISES». В соответствии с условиями договора производится отгрузка, обеспечено своевременное поступление валюты по контрактам.
Заключенный в сентябре контракт с пакистанской компанией «AMWAR AGENCIES» на сумму более 138 тысяч долларов предусматривает продажу партии запчастей и дизельных двигателей модели Д-244. Данные моторы также регулярно поставляются Минскому тракторному заводу для комплектации сельскохозяйственной техники, которые закупаются Пакистаном. В соответствии с данным контрактом будет производиться прямая закупка двигателей и запасных частей, которые впоследствии будут использоваться для ремонта тракторов, уже побывавших в эксплуатации в сельском хозяйстве Пакистана.
Целенаправленная работа по сотрудничеству не останавливается на достигнутом, специалисты Минского моторного завода наращивают усилия по развитию взаимодействия с пакистанскими компаниями, прорабатываются финансовые вопросы, ведется индивидуальная работа и с другими пакистанскими компаниями-партнерами, сообщила пресс-служба ОАО «УКХ «ММЗ».
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