30.10.2017

300 новых городских автобусов будет закуплено для столицы в следующем году. Об этом сообщил вице-премьер Анатолий Калинин на совместном заседании обеих палат парламента.Это станет хорошим заделом для качественного транспортного обслуживания горожан и болельщиков во время II Европейских игр 2019 года, подчеркнул Анатолий Калинин. Дополнительно автотранспортные организации прорабатывают вопрос о приобретении около 140 автобусов туристического класса для перевозок спортсменов, тренеров и представителей делегаций команд.Вице-премьер отметил, что скорость и удобство поездки - важнейшие показатели организации работы общественного транспорта, что особо актуально для крупных городов, в том числе для столицы, в пиковые периоды. Решению данной задачи также будет способствовать реализация Минским горисполкомом проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы в столице. "В ближайшее время планируется рассмотреть этот вопрос в правительстве, в том числе с приглашением депутатского корпуса", - проинформировал он.На улицах столицы появился принципиально новый вид общественного транспорта - электробусы, добавил вице-премьер. Это пример сочетания экономической эффективности, экологичности и комфорта. Сегодня в Минске их 20, а в следующем году планируется приобрести еще 60 единиц.