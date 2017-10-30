30.10.2017

Двухэтажный поезд, выпущенный ЗАО "Штадлер Минск" для ООО "Аэроэкспресс", совершил первый рейс в Москве с Киевского вокзала в аэропорт Внуково. До конца 2017 года та же компания планирует запустить двухэтажные составы еще по одному московскому маршруту: между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово."Обновление подвижного транспорта - один из этапов развития компании "Аэроэкспресс" в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в нескольких российских городах. И мы уверены, что москвичи и гости столицы смогут по достоинству оценить все технологические новшества, реализованные в этих поездах", - сказал на церемонии отправления первого состава министр транспорта России Максим Соколов. Он подчеркнул, что первый прибывший в Москву двухэтажный состав получил название "Евразия". Всего "Аэроэкспресс" приобрел у "Штадлер Минск" 11 составов."Наша совместная с белорусами компания "Штадлер Минск" стала лидером по экспорту по результатам работы всех аналогичных компаний швейцарского предприятия Stadler за прошлый год, - сказал журналистам директор по маркетингу и продажам головного завода Маттиас Штер. - Сегодня она поставляет свою продукцию не только в страны СНГ, но и в некоторые государства Евросоюза".Составы белорусской сборки спроектированы специально под особые российские климатические условия, где температура может варьироваться от минус 50 до плюс 40 градусов. Они способны развивать скорость до 160 км/ч. В четырехвагонных поездах - 396 сидячих мест, в шестивагонных - 700, из них 84 места бизнес-класса.