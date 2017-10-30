Выпущенный в Фаниполе двухэтажный Штадлер совершил первый рейс в Москве
30.10.2017
Двухэтажный поезд, выпущенный ЗАО "Штадлер Минск" для ООО "Аэроэкспресс", совершил первый рейс в Москве с Киевского вокзала в аэропорт Внуково. До конца 2017 года та же компания планирует запустить двухэтажные составы еще по одному московскому маршруту: между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово.
"Обновление подвижного транспорта - один из этапов развития компании "Аэроэкспресс" в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в нескольких российских городах. И мы уверены, что москвичи и гости столицы смогут по достоинству оценить все технологические новшества, реализованные в этих поездах", - сказал на церемонии отправления первого состава министр транспорта России Максим Соколов. Он подчеркнул, что первый прибывший в Москву двухэтажный состав получил название "Евразия". Всего "Аэроэкспресс" приобрел у "Штадлер Минск" 11 составов.
"Наша совместная с белорусами компания "Штадлер Минск" стала лидером по экспорту по результатам работы всех аналогичных компаний швейцарского предприятия Stadler за прошлый год, - сказал журналистам директор по маркетингу и продажам головного завода Маттиас Штер. - Сегодня она поставляет свою продукцию не только в страны СНГ, но и в некоторые государства Евросоюза".
Составы белорусской сборки спроектированы специально под особые российские климатические условия, где температура может варьироваться от минус 50 до плюс 40 градусов. Они способны развивать скорость до 160 км/ч. В четырехвагонных поездах - 396 сидячих мест, в шестивагонных - 700, из них 84 места бизнес-класса.
БЕЛТA
"Обновление подвижного транспорта - один из этапов развития компании "Аэроэкспресс" в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в нескольких российских городах. И мы уверены, что москвичи и гости столицы смогут по достоинству оценить все технологические новшества, реализованные в этих поездах", - сказал на церемонии отправления первого состава министр транспорта России Максим Соколов. Он подчеркнул, что первый прибывший в Москву двухэтажный состав получил название "Евразия". Всего "Аэроэкспресс" приобрел у "Штадлер Минск" 11 составов.
"Наша совместная с белорусами компания "Штадлер Минск" стала лидером по экспорту по результатам работы всех аналогичных компаний швейцарского предприятия Stadler за прошлый год, - сказал журналистам директор по маркетингу и продажам головного завода Маттиас Штер. - Сегодня она поставляет свою продукцию не только в страны СНГ, но и в некоторые государства Евросоюза".
Составы белорусской сборки спроектированы специально под особые российские климатические условия, где температура может варьироваться от минус 50 до плюс 40 градусов. Они способны развивать скорость до 160 км/ч. В четырехвагонных поездах - 396 сидячих мест, в шестивагонных - 700, из них 84 места бизнес-класса.
БЕЛТA
Последние новости рубрики
-
30.10.2017ММЗ заключил несколько соглашений с пакистанскими компаниями
-
30.10.2017Минсктранс обновит автобусный парк
-
30.10.2017Выпущенный в Фаниполе двухэтажный Штадлер совершил первый рейс в Москве
-
29.10.2017Удивительные грузовики будущего. Самого ближайшего (ВИДЕО)
-
27.10.2017Перевозка лопастей ветряков. Такое вы вряд ли видели (ВИДЕО)
-
27.10.2017Нужно ли на каждом госпредприятии иметь свой автотранспорт, если он загружен менее чем на 50%?
-
27.10.2017Шотландка Кэрон Грив, заплатив 46 евро, оказалась единственным пассажиром самолёта на Крит
-
26.10.2017На ремонт части забора трамвайного депо в Витебске потратят более 171 тысячи рублей
-
26.10.2017Белорусы получили два подряда на ремонт дорог в Киевской области
-
26.10.2017С 26 октября в Беларуси подорожал бензин
-
25.10.2017В Минске начала работу выставка «Автосервис. Механика. Автокомпоненты» (ФОТО)
-
25.10.2017Трассу М6 полностью сделают к Европейским играм
-
24.10.2017Украина предоставит большие льготы владельцам электромобилей
-
23.10.2017В Лондоне ввели сбор для старых автомобилей за выхлоп
-
20.10.2017Под Брестом появится завод, выпускающий аккумуляторы для легковых автомобилей
Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006
Автотехника и спецтехникаАвтобусы и микроавтобусы; Грузовая; Легковая...
Запчасти, аксессуарыАвтомагазины; Запчасти к автобусам и микроавтобусам; Запчасти к грузовым а/м...
ГСМ и технические жидкостиАнтикоры; Масла; Моющие жидкости...
Оборудование и материалыГаражное оборудование; Инструмент; Кондиционеры, отопительное оборудование...
УслугиАвтосервис; Автосигнализация и акустика; Грузоподъемные услуги...
ПрочееКанаты, тросы, цепи, шпагаты; Компрессоры; Резинотехнические изделия...
Статьи
• Архив. "Электрическая" Автомеханика-2012