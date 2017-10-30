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Выпущенный в Фаниполе двухэтажный Штадлер совершил первый рейс в Москве

30.10.2017
Двухэтажный поезд, выпущенный ЗАО "Штадлер Минск" для ООО "Аэроэкспресс", совершил первый рейс в Москве с Киевского вокзала в аэропорт Внуково. До конца 2017 года та же компания планирует запустить двухэтажные составы еще по одному московскому маршруту: между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово.

"Обновление подвижного транспорта - один из этапов развития компании "Аэроэкспресс" в преддверии чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет в нескольких российских городах. И мы уверены, что москвичи и гости столицы смогут по достоинству оценить все технологические новшества, реализованные в этих поездах", - сказал на церемонии отправления первого состава министр транспорта России Максим Соколов. Он подчеркнул, что первый прибывший в Москву двухэтажный состав получил название "Евразия". Всего "Аэроэкспресс" приобрел у "Штадлер Минск" 11 составов.

"Наша совместная с белорусами компания "Штадлер Минск" стала лидером по экспорту по результатам работы всех аналогичных компаний швейцарского предприятия Stadler за прошлый год, - сказал журналистам директор по маркетингу и продажам головного завода Маттиас Штер. - Сегодня она поставляет свою продукцию не только в страны СНГ, но и в некоторые государства Евросоюза".

Составы белорусской сборки спроектированы специально под особые российские климатические условия, где температура может варьироваться от минус 50 до плюс 40 градусов. Они способны развивать скорость до 160 км/ч. В четырехвагонных поездах - 396 сидячих мест, в шестивагонных - 700, из них 84 места бизнес-класса.

БЕЛТA

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