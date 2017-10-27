Нужно ли на каждом госпредприятии иметь свой автотранспорт, если он загружен менее чем на 50%?

27.10.2017

Правительство предлагает опробовать аутсорсинг при использовании автотранспорта на госпредприятиях в Беларуси. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.



Анатолий Калинин предложил депутатам дополнительно посмотреть, нужно ли на каждом госпредприятии и организации, включая крупные заводы, иметь свой автотранспорт, если он загружен менее чем на 50%. "По-моему, мы тратим на это много средств. Во многих развитых странах эти услуги оказывают на аутсорсинге специализированные автоперевозчики. Возможно, стоит провести эксперимент по использованию на таких условиях и легковых автомобилей в организациях", - сказал вице-премьер.