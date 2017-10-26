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Новости транспорта


На ремонт части забора трамвайного депо в Витебске потратят более 171 тысячи рублей

26.10.2017
Управление капитального строительства города Витебска объявил тендер по выбору генподрядчика для ремонта части бетонного забора трамвайного депо, пишет news.vitebsk.cc.

Согласно документации закупки планируется заменить ограждение между депо и новым общежитием ВГМУ на проспекте Фрунзе. Новый забор сделают и из железобетонных панелей со вставками в виде из монолитного железобетона. По верху пустят декоративное металлическое ограждение, а цоколь забора украсят камнем «Бессер».

Решение о благоустройстве этой части забора было принято Витебским горисполкомом 8 сентября, заказчиком выступает Витебское трамвайно-троллейбусное управление.

Ориентировочная цена замены ограждения составляет 171 147 рублей, финансироваться закупка будет из собственных средств.

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