С 26 октября в Беларуси подорожал бензин

26.10.2017

Розничная цена на бензин с 26 октября на АЗС увеличилась в среднем на 1,7%, или на 2 копейки. Концерн "Белнефтехим" называет причинами повышения ростом стоимости нефти и необходимость выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России.



Стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составляет Br1,19, АИ-95-К5-Евро - Br1,27, АИ-98-К5-Евро - Br1,48. Дизельное топливо не подорожало.



Цена автомобильного топлива на АЗС Беларуси по-прежнему остается самой низкой в Европе.