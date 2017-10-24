Украина предоставит большие льготы владельцам электромобилей
24.10.2017
Электромобили в Украине могут получить ряд привилегий в соответствии с законопроектом №7156-2 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания условий для распространения и популяризации электромобилей в Украине”.
Проект Закона предусматривает отмену акциза на электромобили и НДС при их растаможке. Также планируется освободить от налога на добавочную стоимость физические и юридические лица, которые предоставляющие услуги на электромобилях – службы аренды, проката такси и предоставления лизинга (до 31 декабря 2022-го).
Этот же документ предусматривает отмену оплаты парковки для владельцев “батареечных” авто (до 1 января 2025-го). Наконец, эаконопроект позволяет электромобилям в Украине ездить по полосам общественного транспорта, пишет Autocentre.ua
Проект Закона предусматривает отмену акциза на электромобили и НДС при их растаможке. Также планируется освободить от налога на добавочную стоимость физические и юридические лица, которые предоставляющие услуги на электромобилях – службы аренды, проката такси и предоставления лизинга (до 31 декабря 2022-го).
Этот же документ предусматривает отмену оплаты парковки для владельцев “батареечных” авто (до 1 января 2025-го). Наконец, эаконопроект позволяет электромобилям в Украине ездить по полосам общественного транспорта, пишет Autocentre.ua
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