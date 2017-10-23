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Новости транспорта


Под Брестом появится завод, выпускающий аккумуляторы для легковых автомобилей

20.10.2017
Компания ООО «АйПауэр» планирует до конца 2017 года начать строительство аккумуляторного завода под Брестом.

«Мы рассчитываем до конца 2017 г заключить договор с подрядной организацией на строительство завода. Под этот проект выделен участок площадью около 5 га. По предварительным оценкам стоимость завода может составить около 20 млн долл, в том числе более половины суммы будет направлено на закупку технологического оборудования. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен к концу 2018 г. На заводе будет налажен полный цикл производства аккумуляторов», - рассказали агентству ПРАЙМ-ТАСС.

Компания приступила к закупкам оборудования, конкурс среди поставщиков оборудования проводит ОДО «Брестстройсервис».

Компания закупит линию батарейного формирования ориентировочной стоимостью 2,237 млн бел руб (1,142 млн долл по курсу Национального банка Беларуси); сборочную линию для батарей легковых авто стоимостью 2,204 млн бел руб (1,125 млн долл, 1 долл – 1,9585 бел руб); сборочную линию для батарей легковых авто стоимостью 1,858 млн бел руб (948,685 тыс долл); линию пастонамазки стоимостью 1,712 млн бел руб (874,138 тыс долл).

Поставка этого оборудования ожидается в конце первой половины 2018 года. Конкурсы по определению поставщиков остального оборудования будут объявлены позже.


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