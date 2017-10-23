20.10.2017

Трамвай, выпущенный фанипольским ЗАО «Штадлер Минск» и известный под брендами «Чижик» и «Метелица», был продемонстрирован на выставке SmartTRANSPORT в Санкт-Петербурге."Мы с гордостью представляем нашу инновационную разработку - трехсекционный трамвайный вагон "Метелица" - в городе Санкт-Петербурге совместно с нашим заказчиком Транспортной концессионной компанией, - заявил на презентации директор ЗАО "Штадлер Минск" Филипп Бруннер. - Мы довольны сотрудничеством с ТКК и убеждены, что обеспечим пассажиров Санкт-Петербурга высоким уровнем комфорта".ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) реализует в Северной Пальмире уникальный проект: впервые в России объектом концессионного соглашения (это когда государство передает что-то в эксплуатацию "частникам") стали городские трамвайные сети. ТКК является концессионером по проекту строительства и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и будет эксплуатировать трамвайные вагоны на линиях после окончания строительных работ. Новая трамвайная сеть получила название "Чижик" (также будут называться и трамваи). Подвижной состав для нее - 23 трехсекционных трамвая со 100-процентно низким уровнем пола - заказывался через тендер, победителем которого стало ЗАО "Штадлер Минск".Контракт на поставку трамвайных вагонов был подписан в августе 2016 года. Сразу после этого компания "Штадлер Минск" приступила к проектированию нового трамвая из семейства "Метелица" по техническому заданию ТКК. Новый трамвайный вагон получил индекс B85600M, а позднее и собственное имя "Чижик".Первый трамвайный вагон из партии, предназначенный для концессионного проекта в Санкт-Петербурге, был изготовлен к июлю нынешнего года и успешно прошел полный цикл приемочных испытаний в городе Минске. В начале августа на заводе "Штадлер Минск" в Фаниполе прошла официальная презентация первой партии трамвайных вагонов "Метелица"/"Чижик"."Первые шесть трамвайных вагонов производства "Штадлер" успешно прошли заводскую приемку. До 1 ноября ожидается их поставка в Санкт-Петербург для запуска ходовых испытаний перед подготовкой к коммерческой эксплуатации, - рассказал директор по эксплуатации ТКК Николай Петров. - Всего на линиях будут курсировать 23 комфортабельных вагона. Весь проект модернизации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга планируется завершить до конца 2018 года. Это уникальный и первый в городе проект комплексной модернизации трамвайной сети, а также первый в России концессионный проект в сфере общественного транспорта, который реализуется на условиях государственно-частного партнерства".Сообщается, что первый "Чижик" еще до конца нынешнего года выйдет на маршрут и начнет возить пассажиров.