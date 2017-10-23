БелАЗ продолжает модернизацию производства

20.10.2017

В одном из цехов ОАО «БЕЛАЗ» в скором времени будет установлено ультрасовременное высокотехнологичное окрасочное оборудование.



В ближайший год по монтажу оборудования, объемам сопутствующих работ этот объект можно будет смело называть главной и самой ответственной стройплощадкой БЕЛАЗа. Введение в эксплуатацию нового окрасочного комплекса планируется приурочить к 70-летнему юбилею завода, сообщает пресс-служба ОАО «БЕЛАЗ».



На предприятии проекту дали название «Высота +178». Дело в том, что по результатам топографической съемки максимальный уровень высоты основания прессового цеха (где идет стройка года) равен именно 178 метрам над уровнем моря. И пусть сама по себе эта высота не особо впечатляет знатоков-топографов, зато символизма в ней можно рассмотреть предостаточно. «Высота +178» – это не просто некая отметка в пространстве или расположение отдельно взятого производственного цеха, это символ, отражающий постоянное стремление Белорусского автозавода к вершинам: повышению уровня эффективности производства и качества выпускаемой техники путем внедрения и применения новейших технологий.



Реализация проекта позволит обеспечить развитие современных мощностей по окрашиванию деталей и узлов карьерных самосвалов на уровне передовых мировых аналогов. Внедрение прогрессивных технологий, применение современных окрасочных материалов даст возможность повысить качество и увеличить срок службы покрытия изделий.





