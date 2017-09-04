04.09.2017

РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" имеет уже восемь зарядных станций для электромобилей.В августе две новые станции были введены в Гомельской области и еще одна в Гродненской.Две новые гомельские станции быстрой зарядки (АЗС №20 и №59) имеют три самых распространенных коннектора (вилки). Это Type 2 для зарядки переменным током со средней скоростью (режим Mode 3), CCS и CHAdeMO для быстрой зарядки постоянным током (режим Mode 4). В Гродненской области станция размещена на АЗС №84 (291 км а/д М6, вблизи погранперехода "Брузги"). Она предназначена для экспресс-зарядки – за 15-30 минут до 80% батареи. Заряжаться здесь можно по стандартам Mode-4 и Mode-3, по трем разъемам - постоянным током CHAdeMO и CCS, переменным током по разъему Type 2 AC.Места установки зарядных станций выбирались с учетом перспектив развития электромобильного транспорта. До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию на территории страны еще семь зарядных станций для электромобилей.По словам заместителя генерального директора "Белоруснефти" Андрея Котика, компания готова выступить в качестве национального сетевого оператора по зарядке электромобилей и создать соответствующую инфраструктуру. Для этого планируется к началу 2021 года создать 40 электрозарядных станций - с расстоянием между ними в 50 км. Это позволит "закрыть" все основные магистрали Беларуси, обеспечив удобство в передвижения электротранспорта", - отметил он.