04.09.2017

Председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский сообщил, что в регионе будет активизирован ремонт дорог местного назначения. Об этом шла речь во время прямой телефонной линии.Руководитель области поручил взять на контроль ремонт и приведение в порядок прежде всего тех дорог, по которым были обращения граждан во время прямой линии. Это касается дороги к деревне Шнаровка Шкловского района и подъезда к д. Концы в Могилевском районе."На ремонт и строительство местных дорог дополнительно выделены Вr5 млн. Эти средства нужно оперативно освоить, чтобы успеть до наступления холодов выполнить максимальный объем строительных работ. При этом необходимо не забывать про высокое качество выполнения ремонта", - обратил внимание губернатор.