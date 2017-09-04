04.09.2017

Пять карьерных самосвалов БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 т ОАО были поставлены украинскому ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". Поставка была осуществлена в рамках договора, подписанного в конце июля нынешнего года в Киеве во время украинско-белорусского бизнес-форума.Сейчас специалисты ООО "Кривбасс-БелАЗ-Сервис СП" завершают монтаж и пуско-наладочные работы самосвалов. В скором времени 130-тонные самосвалы будут введены в эксплуатацию в ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", где уже используется свыше 80 единиц техники производства ОАО "БелАЗ".Генеральный директор ОАО "БелАЗ" Петр Пархомчик обратил внимание, что международная компания "АрселорМиттал" помимо Украины имеет активы в США, Канаде, Мексике. "Именно с этой компанией мы связываем возможность выхода на североамериканский рынок, и уже сделаны определенные шаги", - отметил он.В Украине работают более 2 тыс. карьерных самосвалов БелАЗ, что составляет свыше 90% от всего парка карьерных самосвалов в этой стране. Самая большая грузоподъемность карьерных самосвалов в Украине - 220 т. Это БЕЛАЗ-75306, которые успешно эксплуатируются на Ингулецком горно-обогатительном комбинате.