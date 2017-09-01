МАЗ поставил машинокоплекты 22 автобусов в Сербию
01.09.2017
Машинокомплекты городских низкопольных автобусов МАЗ 203М69 и МАЗ 215М69 общей стоимостью около 2,25 млн евро были поставлены в Сербию. сообщила пресс-служба ОАО "Промагролизинг", при посредничестве которого был заключен и реализован этот внешнеторговый договор.
Все машинокомплекты автобусов МАЗ были отгружены в адрес компании "Вулович Транспорт" (Vulovic Transport d.o.o.), которая является официальным дилером ОАО "МАЗ" в Республике Сербия и занимается производством, сборкой и продажей техники на базе автотехники Минского автозавода.
Поставленные в Сербию машинокомплекты соответствуют хорошо известным серийным моделям МАЗ 203069 и МАЗ 215069. Первая модель - одиночный городской автобус длиной 12 метров, оснащаемый 286-сильным дизельным двигателем Mercedes-Benz OM 906 LA уровня Евро-5 и 6-ступенчатой гидромеханической коробкой передач ZF 6HP504C. Вторая модель - сочлененный автобус длиной 18,75 метра, который комплектуется 326-сильным дизельным силовым агрегатом Mercedes-Benz OM 926 LA (Евро-5) и автоматической коробкой ZF 6HP604C.
Четыре автобуса МАЗ 203 из последней парти закупила компания Presto, осуществляющая пассажирские перевозки в столице Сербии Белграде. Отличительные особенности этих машин: в салоне удалось разместить 32 места для сидения (кресла - местного производства) и одно оборудованное место для инвалидной коляски; форточки в окнах сделаны сдвижными; перегородка, отделяющая рабочее место водителя от салона, из поручней; приборная панель - с центральным дисплеем (также местного производства), на котором отражаются все технические параметры.
Отметим, что по итогам 2016 года ОАО "МАЗ" было поставлено в Республику Сербию 68 единиц пассажирской автотехники, в том числе: 9 автобусов МАЗ 203088 экологического класса Евро-6; 10 единиц машинокомплектов сочлененных автобусов МАЗ 215, 49 единиц - МАЗ 203М69 (все - экологического класса Евро-5). Всего с 2010 года в Сербию поставлено 198 единиц автотехники марки МАЗ.
Все машинокомплекты автобусов МАЗ были отгружены в адрес компании "Вулович Транспорт" (Vulovic Transport d.o.o.), которая является официальным дилером ОАО "МАЗ" в Республике Сербия и занимается производством, сборкой и продажей техники на базе автотехники Минского автозавода.
Поставленные в Сербию машинокомплекты соответствуют хорошо известным серийным моделям МАЗ 203069 и МАЗ 215069. Первая модель - одиночный городской автобус длиной 12 метров, оснащаемый 286-сильным дизельным двигателем Mercedes-Benz OM 906 LA уровня Евро-5 и 6-ступенчатой гидромеханической коробкой передач ZF 6HP504C. Вторая модель - сочлененный автобус длиной 18,75 метра, который комплектуется 326-сильным дизельным силовым агрегатом Mercedes-Benz OM 926 LA (Евро-5) и автоматической коробкой ZF 6HP604C.
Четыре автобуса МАЗ 203 из последней парти закупила компания Presto, осуществляющая пассажирские перевозки в столице Сербии Белграде. Отличительные особенности этих машин: в салоне удалось разместить 32 места для сидения (кресла - местного производства) и одно оборудованное место для инвалидной коляски; форточки в окнах сделаны сдвижными; перегородка, отделяющая рабочее место водителя от салона, из поручней; приборная панель - с центральным дисплеем (также местного производства), на котором отражаются все технические параметры.
Отметим, что по итогам 2016 года ОАО "МАЗ" было поставлено в Республику Сербию 68 единиц пассажирской автотехники, в том числе: 9 автобусов МАЗ 203088 экологического класса Евро-6; 10 единиц машинокомплектов сочлененных автобусов МАЗ 215, 49 единиц - МАЗ 203М69 (все - экологического класса Евро-5). Всего с 2010 года в Сербию поставлено 198 единиц автотехники марки МАЗ.
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