«Белшина» начала производство новых автобусных шин

01.09.2017

"Белшина" расширила линейку Escortera, выпустив новую цельнометаллокордную шину типоразмера 295/80 R22,5 для междугородных туристических автобусов. Новинка может использоваться на моделях типа МАЗ 152, а также аналогичных автобусах стран ближнего и дальнего зарубежья, сообщает пресс-служба ОАО "Белшина".



Радиальная грузовая бескамерная шина 295/80 R22,5 модели BEL-418 Escortera MRB501 с металлокордом в каркасе и брекере имеет рисунок протектора дорожного типа, обеспечивающий высокие тягово-сцепные свойства, низкое сопротивление качению, устойчивость и управляемость на дорогах в сухом и мокром состоянии.



Новая шина имеет следующие технические характеристики. Исполнение - TL. Обод: рекомендуемый - 9,00 х 22,5; допускаемый - 8,25 х 22,5. Наружный диаметр - 1044 мм. Ширина профиля - 298 мм. Статический радиус - 487 мм. Индекс несущей способности - 152/148. Максимальная нагрузка - 3550/3150 кг. Индекс скорости - М. Максимальная скорость - 130 км/ч. Масса шины - 64,6 кг.



Как отмечает пресс-служба предприятия, современный инновационный метод компьютерного проектирования, применяемый на "Белшине", позволяет оптимизировать конструкцию шины, дизайн протектора, состав материалов в соответствии с заданными эксплуатационными и прочностными характеристиками.