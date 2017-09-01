МАЗ выпустил автобус, удобный для инвалидов
01.09.2017
Минский автомобильный завод выпустил новый междугородний автобус МАЗ 231185 , который оборудован подъемником для инвалидов-колясочников.
Новинка может найти применение на пригородных маршрутах в СНГ и некоторых странах Европы. Автобус представят на международной выставке коммерческого транспорта Comtrans, которая пройдет с 4 по 9 сентября в Москве.
Автобус вмещает до 87 человек, причем количество сидячих и стоячих мест примерно одинаковое. Так, в салоне установлено 47 сидений, в том числе два откидных. Предусмотрено и отдельное место для человека в инвалидной коляске. Еще один атрибут безбарьерной среды - специальный лифт для людей с физическими особенностями. Комфортный микроклимат в салоне обеспечит климатическая установка Eberspaсher.
МАЗ 231185 выделяется большими для своего класса размерами: длина - 12 м, ширина - 2,55 м. Высота незначительно превышает 3 м. 18-тонную машину разгоняет немецкий двигатель от Daimler, который дополняет автоматическая коробка передач от Allison. Предельная скорость ограничена электроникой на отметке 100 км/ч.
В автобусе может быть установлена светодиодная оптика. Она не только добавляет ярких штрихов экстерьеру, но и обладает повышенной светоотдачей при меньшем потреблении тока, долговечностью и высокой защитой от пыли и влаги.
"Новый автобус повысит позиции Минского автозавода в сегменте автотехники для пригородных и междугородних сообщений. Он особенно эффективен на длинных маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. По сути, мы создали один из лучших автобусов, который практически не имеет конкурентов в соотношении цены и качества на постсоветском пространстве", - отметили на предприятии.
ОАО "МАЗ" также представит на выставке Comtrans два седельных тягача стандарта Евро-5 МАЗ-5440С9-520-031 и МАЗ-643029-1420-012 с обновленными интерьерами. Кроме того, будет показан бортовой автомобиль шторного типа МАЗ-4381С0 с кондиционером и системой мониторинга.
Выставка Comtrans 2017 пройдет в Москве с 4 по 9 сентября. В ней примут участие более 200 компаний из 18 стран. Первый день будет посвящен грузовикам, второй - автобусам. Минский автозавод планирует не только показать новинки, но и заключить деловые контракты.
Новинка может найти применение на пригородных маршрутах в СНГ и некоторых странах Европы. Автобус представят на международной выставке коммерческого транспорта Comtrans, которая пройдет с 4 по 9 сентября в Москве.
Автобус вмещает до 87 человек, причем количество сидячих и стоячих мест примерно одинаковое. Так, в салоне установлено 47 сидений, в том числе два откидных. Предусмотрено и отдельное место для человека в инвалидной коляске. Еще один атрибут безбарьерной среды - специальный лифт для людей с физическими особенностями. Комфортный микроклимат в салоне обеспечит климатическая установка Eberspaсher.
МАЗ 231185 выделяется большими для своего класса размерами: длина - 12 м, ширина - 2,55 м. Высота незначительно превышает 3 м. 18-тонную машину разгоняет немецкий двигатель от Daimler, который дополняет автоматическая коробка передач от Allison. Предельная скорость ограничена электроникой на отметке 100 км/ч.
В автобусе может быть установлена светодиодная оптика. Она не только добавляет ярких штрихов экстерьеру, но и обладает повышенной светоотдачей при меньшем потреблении тока, долговечностью и высокой защитой от пыли и влаги.
"Новый автобус повысит позиции Минского автозавода в сегменте автотехники для пригородных и междугородних сообщений. Он особенно эффективен на длинных маршрутах с интенсивным пассажиропотоком. По сути, мы создали один из лучших автобусов, который практически не имеет конкурентов в соотношении цены и качества на постсоветском пространстве", - отметили на предприятии.
ОАО "МАЗ" также представит на выставке Comtrans два седельных тягача стандарта Евро-5 МАЗ-5440С9-520-031 и МАЗ-643029-1420-012 с обновленными интерьерами. Кроме того, будет показан бортовой автомобиль шторного типа МАЗ-4381С0 с кондиционером и системой мониторинга.
Выставка Comtrans 2017 пройдет в Москве с 4 по 9 сентября. В ней примут участие более 200 компаний из 18 стран. Первый день будет посвящен грузовикам, второй - автобусам. Минский автозавод планирует не только показать новинки, но и заключить деловые контракты.
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