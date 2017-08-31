Президент подписал указ «О финансировании строительства дорог и Минского метрополитена»
31.08.2017
На строительство дорог и Минского метрополитена будут направлены остатки средств местных инновационных фондов. Соответствующий указ Президента Беларуси Александра Лукашенко №307 от 29 августа "О финансировании строительства дорог и Минского метрополитена" опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Для восстановления эксплуатационных характеристик основных местных автомобильных дорог, а также строительства Минского метрополитена в текущем году допускается направление остатков средств местных инновационных фондов, образовавшихся на 1 января 2017 года, в областных бюджетах - на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт местных автомобильных дорог; в бюджете Минска - на строительство метрополитена и погашение соответствующих кредитов, выданных Банком развития Беларуси.
Допускается в этом году также уменьшение размера профицита консолидированных бюджетов областей и увеличение предельного размера дефицита бюджета Минска, установленных законом о республиканском бюджете на 2017 год, на сумму остатков средств местных инновационных фондов, использованных в соответствии с настоящим указом.
Банку развития предложено выдать в 2018-2020 годах кредиты владельцам местных автодорог на финансирование их строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в долларах США, евро и белорусских рублях на общую сумму, не превышающую $150 млн в эквиваленте. Погашать их будут в течение 2021-2027 годов за счет субвенций, передаваемых из республиканского дорожного фонда в консолидированные бюджеты областей.
Совету Министров поручено согласовывать Банку развития объемы кредитования, валюту и ставки по кредитам. Председателям облисполкомов и Минского горисполкома под персональную ответственность необходимо обеспечить выполнение работ по строительству дорог и метрополитена, а также целевое и эффективное использование средств. Контроль за выполнением указа возложен на Комитет госконтроля.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
БЕЛТА
Для восстановления эксплуатационных характеристик основных местных автомобильных дорог, а также строительства Минского метрополитена в текущем году допускается направление остатков средств местных инновационных фондов, образовавшихся на 1 января 2017 года, в областных бюджетах - на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт местных автомобильных дорог; в бюджете Минска - на строительство метрополитена и погашение соответствующих кредитов, выданных Банком развития Беларуси.
Допускается в этом году также уменьшение размера профицита консолидированных бюджетов областей и увеличение предельного размера дефицита бюджета Минска, установленных законом о республиканском бюджете на 2017 год, на сумму остатков средств местных инновационных фондов, использованных в соответствии с настоящим указом.
Банку развития предложено выдать в 2018-2020 годах кредиты владельцам местных автодорог на финансирование их строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в долларах США, евро и белорусских рублях на общую сумму, не превышающую $150 млн в эквиваленте. Погашать их будут в течение 2021-2027 годов за счет субвенций, передаваемых из республиканского дорожного фонда в консолидированные бюджеты областей.
Совету Министров поручено согласовывать Банку развития объемы кредитования, валюту и ставки по кредитам. Председателям облисполкомов и Минского горисполкома под персональную ответственность необходимо обеспечить выполнение работ по строительству дорог и метрополитена, а также целевое и эффективное использование средств. Контроль за выполнением указа возложен на Комитет госконтроля.
Документ вступает в силу после официального опубликования.
БЕЛТА
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