31.08.2017

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) планирует разработать "летающий высокоскоростной поезд", максимальная скорость которого сможет достигать 4000 км/ч.



Об этом сообщили на 3-м Китайском международном форуме по коммерческой космонавтике в городе Ухань провинции Хубэй (Центральный Китай).



Скорость движения поезда в 10 раз превысит движение по традиционной высокоскоростной железной дороге и в 5 раз - скорость существующих гражданских самолетов.











Программа будет реализовываться в три этапа: на первом будет осуществлено строительство региональной междугородней транспортной сети для поездов со скоростью 1000 км/ч, на втором - строительство транспортной сети между китайскими крупнейшими городскими агломерациями для поездов со скоростью 2000 км/ч и на третьем - строительство транспортной сети между странами вдоль "Одного пояса и одного пути" для поездов, развивающих скорость в 4000 км/ч.



Создание сети будет иметь ряд преимуществ, таких как независимость от климатических условий, бесшовная стыковка с метро и др.



Сообщается, что в разработке "летающего поезда" принимают участие более 20 китайских и зарубежных научно-исследовательских учреждений. Они создали первый в Китае международный союз по разработке "летающего высокоскоростного поезда" и приобрели более 200 патентов в соответствующих отраслях, пишет БЕЛТА со ссылкой на агентство "Синьхуа".