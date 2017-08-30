Национальный аэропорт Минск приглашает обсудить автодорогу вокруг второй взлетно-посадочной полосы

30.08.2017

Автодорогу вокруг второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск планируют построить до мая 2018 года, сообщает сайт аэропорта.



Национальный аэропорт приглашает принять участие в общественном обсуждении отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта "Строительство в Национальном аэропорту Минск второй искусственной взлетно-посадочной полосы с объектами вспомогательного назначения под расчетный тип самолета А380 с оборудованием системы точного захода на посадку III категории. Вынос участка автомобильной дороги H-9569 Пекалин-Шеметово-аэропорт Минск".



Проектом предусмотрено возведение дороги H-9569 Пекалин-Шеметово-аэропорт Минск вокруг строящейся второй взлетно-посадочной полосы с асфальтобетонным покрытием. Кроме того, предусмотрено строительство железобетонного моста на пересечении с новым руслом реки Уша. Работы будут начаты в сентябре 2017 года, продолжительность строительства - 7,5 месяца.



Общественные обсуждения будут проходить с 30 августа по 29 сентября.



Как сообщалось, вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск планируют ввести в строй к 7 ноября 2018 года. Она будет на 60 м длиннее предшественницы и составит 3,7 км. По своим характеристикам сможет принимать все типы воздушных судов.