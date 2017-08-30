Выставка Будпрагрэс-2017
infobaza.by / транспорт

Новости транспорта


DAF представил новый суперэкономичный грузовик

30.08.2017
Развозной грузовик DAF LF Pure Excellence получил много инноваций, помогающих хорошо сэкономить на перевозках.

DAF LF Pure Excellence укрепляет свою позицию лидера в сегменте грузовиков полной массой от 7,5 до 19 тонн. Начиная с самой легкой 7,5-тонной версии он оснащаются новым 3,8-литровым турбодизелем Paccar PX-4. Доступен в двух вариантах мощности: 156 л.с. и 172 л.с. Максимальный крутящий момент в 500 и 600 Нм соответственно достигается в широком диапазоне оборотов – от 1200 до 2000 в минуту. Эти моторы идеально подходят для внутригородских перевозок.



DAF LF Pure Excellence могут оснащаться и более мощными турбодизелями: 4,5-литровым Paccar PX-5 (184 л. с. — 213 л. с.) и 6,7-литровым Paccar PX-7 (234 — 325 л. с.). Эти моторы были обновлены в 2016 году, получив иное программное обеспечение, оптимизированный температурный режим и модернизированный турбонаддув. В результате максимальный крутящий момент возрос от 5 до 12% и достигается на пониженных на 100 – 200 об/мин. Для двигателей PX-5 и PX-7 – это 850 Нм (1200 – 1500 об/мин) и 1200 Нм (1100 – 1700 об/мин). При этом мощность двигателя PX-7 поднялась на 11 л.с.

Еще одна важная новация, помогающая экономить топливо – более «быстрая» главная передача в заднем мосту – с передаточным числом 3,31:1. Это позволяет на крейсерской скорости снизить обороты двигателя на 150 – 200 в минуту. Вместе с инновациями в двигателе это дает снизить расход топлива на 6%.

DAF LF Pure Excellence может комплектоваться механическими и автоматическими 5-, 6-,9- и 12-ступенчатыми коробками передач. Однако впервые полностью автоматическая коробка передач Allison предлагается и для самой мощной версии, полной массой 18 тонн.

DAF LF Pure Excellence получил новые варианты колесной базы, включая самую большую — длиной 6,9 м. Это позволяет устанавливать кузова максимальной вместимости, общей длиной до 9 м. Более того, длиннобазная версия способна комплектоваться топливным баком повышенного объема – до 1240 л. Все это снижает себестоимость грузоперевозок на большие расстояния.

Впервые в классе DAF LF Pure Excellence оснащается «дружелюбными» (bodybuilder-friendliness) кузовными надстройками. Специальные модули Body Attachment Modules облегчают установку кузовных надстроек и оборудования. Так, имеются специальные комплекты под фургоны с задним гидробортом, цистерны с подрамником или самосвальные кузова.

Особого внимания заслуживает телематическая система DAF Connect, которая позволяет в режиме реального времени контролировать местоположения автомобиля, его расход топлива, время работы на холостом ходу и другие параметры. Функция Live Fleet помогает выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки. Все это также снижает транспортные расходы и повышает рентабельность грузоперевозок.

Большое значение уделено активной безопасности DAF LF Pure Excellence. Так, машины полной массой от 8 т, а также все автомобили с задней пневмоподвеской стандартно оснащаются системами Advanced Emergency Braking System (AEBS), Forward Collision Warning (FCW), а также Adaptive Cruise Control и Lane Departure Warning System (LDWS).

Напомним , что первые две системы AEBS и FCW применяют экстренное торможение при возникновении препятствия на дороге, адаптивный круиз контроль поддерживает заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля, а система LDWS сигнализирует водителю при несанкционированном съезде с заданной полосы движения, пишет autocentre.ua.

Последние новости рубрики
Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006
Все новости Подписка
версия для печати версия для печати послать ссылку послать другу