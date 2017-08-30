DAF представил новый суперэкономичный грузовик
30.08.2017
Развозной грузовик DAF LF Pure Excellence получил много инноваций, помогающих хорошо сэкономить на перевозках.
DAF LF Pure Excellence укрепляет свою позицию лидера в сегменте грузовиков полной массой от 7,5 до 19 тонн. Начиная с самой легкой 7,5-тонной версии он оснащаются новым 3,8-литровым турбодизелем Paccar PX-4. Доступен в двух вариантах мощности: 156 л.с. и 172 л.с. Максимальный крутящий момент в 500 и 600 Нм соответственно достигается в широком диапазоне оборотов – от 1200 до 2000 в минуту. Эти моторы идеально подходят для внутригородских перевозок.
Еще одна важная новация, помогающая экономить топливо – более «быстрая» главная передача в заднем мосту – с передаточным числом 3,31:1. Это позволяет на крейсерской скорости снизить обороты двигателя на 150 – 200 в минуту. Вместе с инновациями в двигателе это дает снизить расход топлива на 6%.
DAF LF Pure Excellence может комплектоваться механическими и автоматическими 5-, 6-,9- и 12-ступенчатыми коробками передач. Однако впервые полностью автоматическая коробка передач Allison предлагается и для самой мощной версии, полной массой 18 тонн.
DAF LF Pure Excellence получил новые варианты колесной базы, включая самую большую — длиной 6,9 м. Это позволяет устанавливать кузова максимальной вместимости, общей длиной до 9 м. Более того, длиннобазная версия способна комплектоваться топливным баком повышенного объема – до 1240 л. Все это снижает себестоимость грузоперевозок на большие расстояния.
Впервые в классе DAF LF Pure Excellence оснащается «дружелюбными» (bodybuilder-friendliness) кузовными надстройками. Специальные модули Body Attachment Modules облегчают установку кузовных надстроек и оборудования. Так, имеются специальные комплекты под фургоны с задним гидробортом, цистерны с подрамником или самосвальные кузова.
Особого внимания заслуживает телематическая система DAF Connect, которая позволяет в режиме реального времени контролировать местоположения автомобиля, его расход топлива, время работы на холостом ходу и другие параметры. Функция Live Fleet помогает выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки. Все это также снижает транспортные расходы и повышает рентабельность грузоперевозок.
Большое значение уделено активной безопасности DAF LF Pure Excellence. Так, машины полной массой от 8 т, а также все автомобили с задней пневмоподвеской стандартно оснащаются системами Advanced Emergency Braking System (AEBS), Forward Collision Warning (FCW), а также Adaptive Cruise Control и Lane Departure Warning System (LDWS).
Напомним , что первые две системы AEBS и FCW применяют экстренное торможение при возникновении препятствия на дороге, адаптивный круиз контроль поддерживает заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля, а система LDWS сигнализирует водителю при несанкционированном съезде с заданной полосы движения, пишет autocentre.ua.
DAF LF Pure Excellence укрепляет свою позицию лидера в сегменте грузовиков полной массой от 7,5 до 19 тонн. Начиная с самой легкой 7,5-тонной версии он оснащаются новым 3,8-литровым турбодизелем Paccar PX-4. Доступен в двух вариантах мощности: 156 л.с. и 172 л.с. Максимальный крутящий момент в 500 и 600 Нм соответственно достигается в широком диапазоне оборотов – от 1200 до 2000 в минуту. Эти моторы идеально подходят для внутригородских перевозок.
DAF LF Pure Excellence могут оснащаться и более мощными турбодизелями: 4,5-литровым Paccar PX-5 (184 л. с. — 213 л. с.) и 6,7-литровым Paccar PX-7 (234 — 325 л. с.). Эти моторы были обновлены в 2016 году, получив иное программное обеспечение, оптимизированный температурный режим и модернизированный турбонаддув. В результате максимальный крутящий момент возрос от 5 до 12% и достигается на пониженных на 100 – 200 об/мин. Для двигателей PX-5 и PX-7 – это 850 Нм (1200 – 1500 об/мин) и 1200 Нм (1100 – 1700 об/мин). При этом мощность двигателя PX-7 поднялась на 11 л.с.
Еще одна важная новация, помогающая экономить топливо – более «быстрая» главная передача в заднем мосту – с передаточным числом 3,31:1. Это позволяет на крейсерской скорости снизить обороты двигателя на 150 – 200 в минуту. Вместе с инновациями в двигателе это дает снизить расход топлива на 6%.
DAF LF Pure Excellence может комплектоваться механическими и автоматическими 5-, 6-,9- и 12-ступенчатыми коробками передач. Однако впервые полностью автоматическая коробка передач Allison предлагается и для самой мощной версии, полной массой 18 тонн.
DAF LF Pure Excellence получил новые варианты колесной базы, включая самую большую — длиной 6,9 м. Это позволяет устанавливать кузова максимальной вместимости, общей длиной до 9 м. Более того, длиннобазная версия способна комплектоваться топливным баком повышенного объема – до 1240 л. Все это снижает себестоимость грузоперевозок на большие расстояния.
Впервые в классе DAF LF Pure Excellence оснащается «дружелюбными» (bodybuilder-friendliness) кузовными надстройками. Специальные модули Body Attachment Modules облегчают установку кузовных надстроек и оборудования. Так, имеются специальные комплекты под фургоны с задним гидробортом, цистерны с подрамником или самосвальные кузова.
Особого внимания заслуживает телематическая система DAF Connect, которая позволяет в режиме реального времени контролировать местоположения автомобиля, его расход топлива, время работы на холостом ходу и другие параметры. Функция Live Fleet помогает выбрать оптимальный маршрут и объехать пробки. Все это также снижает транспортные расходы и повышает рентабельность грузоперевозок.
Большое значение уделено активной безопасности DAF LF Pure Excellence. Так, машины полной массой от 8 т, а также все автомобили с задней пневмоподвеской стандартно оснащаются системами Advanced Emergency Braking System (AEBS), Forward Collision Warning (FCW), а также Adaptive Cruise Control и Lane Departure Warning System (LDWS).
Напомним , что первые две системы AEBS и FCW применяют экстренное торможение при возникновении препятствия на дороге, адаптивный круиз контроль поддерживает заданную дистанцию до впереди идущего автомобиля, а система LDWS сигнализирует водителю при несанкционированном съезде с заданной полосы движения, пишет autocentre.ua.
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