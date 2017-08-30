«Гомельоблавтотранса» обновляет парк автобусов МАЗами
30.08.2017
Автобусный парк ОАО "Гомельоблавтотранс" в текущем году пополнят новые машины МАЗ, сообщил заместитель генерального директора предприятия Олег Цилько.
Техника закупается в первую очередь с целью обновления подвижного состава, задействованного на пригородных перевозках пассажиров. С начала года новые комфортабельные автобусы уже начали курсировать по дорогам Октябрьского, Хойникского, Житковичского, Петриковского, Мозырского районов. "Завтра мы передаем три машины в Речицу, Рогачев и снова в Хойники. Это автобусы МАЗ-241 из партии в 46 единиц, закупленных за средства областного бюджета", - отметил Цивильо.
Данный современный во всех отношениях автобус придет на смену стареньким "Богданам", которые выработали свой ресурс. Вместимость отечественного автобуса составляет 36 человек, при этом имеется 22 сидячих места. При необходимости транспортное средство можно будет использовать для междугородных перевозок, а также в корпоративном сегменте, пишет БЕЛТА.
Техника закупается в первую очередь с целью обновления подвижного состава, задействованного на пригородных перевозках пассажиров. С начала года новые комфортабельные автобусы уже начали курсировать по дорогам Октябрьского, Хойникского, Житковичского, Петриковского, Мозырского районов. "Завтра мы передаем три машины в Речицу, Рогачев и снова в Хойники. Это автобусы МАЗ-241 из партии в 46 единиц, закупленных за средства областного бюджета", - отметил Цивильо.
Данный современный во всех отношениях автобус придет на смену стареньким "Богданам", которые выработали свой ресурс. Вместимость отечественного автобуса составляет 36 человек, при этом имеется 22 сидячих места. При необходимости транспортное средство можно будет использовать для междугородных перевозок, а также в корпоративном сегменте, пишет БЕЛТА.
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