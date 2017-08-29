Аэродром в Орше открывается для международных полетов
29.08.2017
Совет Министров Беларуси документом от 25 августа 2017 года постановил открыть аэродром Орша для выполнения международных полетов воздушных грузовых судов.
Государственному пограничному комитету, Государственному таможенному комитету, Министерству здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено обеспечить на аэродроме Орша осуществление пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и иных видов контроля, сообщили в Совмине.
Постановление принято в соответствии с частью седьмой статьи 45 и статьей 76 Воздушного Кодекса Беларуси и вступает в силу после его официального опубликования.
Государственному пограничному комитету, Государственному таможенному комитету, Министерству здравоохранения, Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено обеспечить на аэродроме Орша осуществление пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и иных видов контроля, сообщили в Совмине.
Постановление принято в соответствии с частью седьмой статьи 45 и статьей 76 Воздушного Кодекса Беларуси и вступает в силу после его официального опубликования.
Напомним, что в мае 2017 года Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что взлетно-посадочная полоса аэродрома в мультимодальном промышленно-логистическом комплексе «Бремино-Орша» получит статус международной.
Комплекс «Бремино-Орша» включает логистическую, торгово-промышленную зоны с примыкающим аэродромом, железной дорогой и международными транспортными магистралями. Всё это делает его идеальной площадкой для приёма транзитных грузов. Получения нового статуса взлётно-посадочной полосы серьёзно упростит логистику международных грузов и позволит доставлять их без промежуточных остановок в транзитных пунктах.
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