29.08.2017









23 сентября на территории историко-культурного комплекса «Линия Сталина» пройдет одно из самых экстремальных мероприятий года – автобои на выживание «Битва Машин 4».Организаторы подготовили для зрителей интересную и насыщенную шоу-программу. «В этот день с нами будет Subwoowclub, который проведет закрытие сезона соревнований по автозвуку. Ожидаем приезд большого количества мотоциклисток, представительниц двух наших мото-клубов «Ласточки» и «Angirls». Также планируем организовать экспозицию интересных и спортивных автомобилей. Только она будет отличаться от многих подобных выставок. Дело в том, что мы пригласим очень ограниченное количество автомобилей, но каждый из них оформим в виде удобной фотозоны. Еще один подарок нашим зрителям — стантрайдинг — выступление профессионала по трюковой езде на мотоцикле. Этим шоу мы откроем наши соревнования», — обещают организаторы.Как и прежде, соревнования будет сопровождать команда персонажей по стилистике постапокалиптического мира, декорации и внушительное количество пиротехники. Для самых маленьких будет работать детская зона, аниматоры и даже клоун Мотя. Но самый главный секрет произойдет на арене в разгар разрушительных заездов.«Битва Машин» — это, во многом, эталонное мероприятие, которое объединяет команды по автобоям на выживание не только всей Беларуси, но и других стран. Уже трижды нас посещали команды Российской Федерации, дважды сражался пилот из Норвегии, — говорит Игнат Шилов, организатор соревнований. — Соревнования 23 сентября не исключение. Скажу больше – мы расширим географию участников соревнований еще на одну страну! Еще одна важная новость – в этот раз соревнования пройдут в двух классах «База» и «База Про». В классе «База» запрещено всячески усиливать кузов автомобиля. В классе «База Про» разрешено внедрение ударно-защитных конструкций, не превышающих границы исходного кузова выбранного автомобиля. На сегодняшний день это самые зрелищные и массовые классы «боевых» автомобилей».Награда за победу в классе «База» достигнет рекордных 1000 рублей! При этом обший призовой фонд соревнований составляет 2200 рублей, а награждаются первые три места в каждом классе. Также есть компенсация дорожных расходов участникам, прибывшим из других регионов.