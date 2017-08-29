В Беларуси создается оператор бизнес-авиации со своим флотом
28.08.2017
Первый оператор деловой авиации создается в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Оператор начнет полеты на собственном флоте турбовинтовых и реактивных самолетов вместимостью до 10 мест в 2018 году, соответствующий инвестдоговор подписан с Министерством транспорта и коммуникаций. Кроме того, инвестдоговор предусматривает создание к 2019 году в Национальном аэропорту Минск многофункционального комплекса - Центра бизнес-авиации (FBO Minsk).
Как ожидается, 29 августа в Минске будет подписан договор с одним из старейших европейских изготовителей - Pilatus Aircraft Ltd. (Швейцария) - на приобретение двух новых воздушных судов Pilatus PC-12.
Pilatus PC-12 - самый продаваемый в мире турбовинтовой бизнес-самолет в своем классе. Просторный, комфортабельный пассажирский салон, высокая грузоподъемность и хороший карго-потенциал дают этому самолету разнообразные возможности использования. Дальность полета, покрывающая всю Европу, возможность эксплуатации том числе в небольших аэропортах и на сложных взлетно-посадочных полосах с небольшой длиной, экономичность в обслуживании обусловили популярность этой модели: в мире более 1,5 тыс. таких воздушных судов с общим налетом сверх 6 млн часов.
Флот Pilatus уже представлен в Восточной Европе и России. В рамках достигнутых соглашений на базе FBO Minsk планируется создание регионального центра сервисного и технического обслуживания самолетов Pilatus для Восточной Европы.
Компания Pilatus Aircraft основана в 1939 году в городе Штанс (Швейцария). В настоящее время в высокотехнологичном производстве, разработке и дизайне самолетов Pilatus Group занято 1 961 человек. Производство Pilatus сертифицировано по стандартам EN/AS 9100 и ISO 9001. В 2016 году Pilatus Aircraft поставил клиентам 91 самолет PC-12, что на 30% больше превышает показатели предыдущего года.
Оператор начнет полеты на собственном флоте турбовинтовых и реактивных самолетов вместимостью до 10 мест в 2018 году, соответствующий инвестдоговор подписан с Министерством транспорта и коммуникаций. Кроме того, инвестдоговор предусматривает создание к 2019 году в Национальном аэропорту Минск многофункционального комплекса - Центра бизнес-авиации (FBO Minsk).
Как ожидается, 29 августа в Минске будет подписан договор с одним из старейших европейских изготовителей - Pilatus Aircraft Ltd. (Швейцария) - на приобретение двух новых воздушных судов Pilatus PC-12.
Pilatus PC-12 - самый продаваемый в мире турбовинтовой бизнес-самолет в своем классе. Просторный, комфортабельный пассажирский салон, высокая грузоподъемность и хороший карго-потенциал дают этому самолету разнообразные возможности использования. Дальность полета, покрывающая всю Европу, возможность эксплуатации том числе в небольших аэропортах и на сложных взлетно-посадочных полосах с небольшой длиной, экономичность в обслуживании обусловили популярность этой модели: в мире более 1,5 тыс. таких воздушных судов с общим налетом сверх 6 млн часов.
Флот Pilatus уже представлен в Восточной Европе и России. В рамках достигнутых соглашений на базе FBO Minsk планируется создание регионального центра сервисного и технического обслуживания самолетов Pilatus для Восточной Европы.
Компания Pilatus Aircraft основана в 1939 году в городе Штанс (Швейцария). В настоящее время в высокотехнологичном производстве, разработке и дизайне самолетов Pilatus Group занято 1 961 человек. Производство Pilatus сертифицировано по стандартам EN/AS 9100 и ISO 9001. В 2016 году Pilatus Aircraft поставил клиентам 91 самолет PC-12, что на 30% больше превышает показатели предыдущего года.
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