В 2017 году Академия наук Беларуси планирует выпустить суперконденсатор для электромобиля
28.08.2017
Опытный образец суперконденсатора для электротранспорта (электробусов, электромобилей) будет готов к концу года, сообщил заместитель генерального директора по научной и инновационной работе НПЦ НАН Беларуси по материаловедению Олег Игнатенко.
"Экспериментальные образцы суперконденсатора уже существуют, они были представлены на выставках научных разработок. К концу года планируется выпустить опытный образец. В этом образце будут отработаны технические детали, и он уже будет обладать определенными технико-экономическими характеристиками, близкими к желаемому результату", - сказал Олег Игнатенко.
В основу суперконденсатора положено использование графеноподобного материала - уникальной разработки ученых лаборатории физико-химических технологий НПЦ по материаловедению НАН. "Наши ученые разработали новый способ получения такого материала. В отличие от существующих этот способ экологически чистый и дешевый, он позволяет получать до 300 кг графеноподобного материала за смену. А так как сейчас батарея составляет половину стоимости электромобиля, экономия средств особенно важна", - отметил заместитель гендиректора.
По его словам, основная задача ученых на данный момент - оптимизировать составные части суперконденсатора так, что он обладал оптимальными характеристиками. "Важна не только цена, но и емкость, продолжительность жизненного цикла батареи, запас хода. Необходимо, чтобы суперконденсатор быстро заряжался, но не в ущерб прочим характеристикам", - добавил Олег Игнатенко.
В дальнейшем планируется создать мелкосерийное опытное производство графеноподобного материала в НПЦ. Затем материал будет передаваться на одно из белорусских предприятий для производства суперконденсаторов. Предполагается, что для этой цели будет избрано ОАО "СветлогорскХимволокно", пишет БЕЛТА.
"Экспериментальные образцы суперконденсатора уже существуют, они были представлены на выставках научных разработок. К концу года планируется выпустить опытный образец. В этом образце будут отработаны технические детали, и он уже будет обладать определенными технико-экономическими характеристиками, близкими к желаемому результату", - сказал Олег Игнатенко.
В основу суперконденсатора положено использование графеноподобного материала - уникальной разработки ученых лаборатории физико-химических технологий НПЦ по материаловедению НАН. "Наши ученые разработали новый способ получения такого материала. В отличие от существующих этот способ экологически чистый и дешевый, он позволяет получать до 300 кг графеноподобного материала за смену. А так как сейчас батарея составляет половину стоимости электромобиля, экономия средств особенно важна", - отметил заместитель гендиректора.
По его словам, основная задача ученых на данный момент - оптимизировать составные части суперконденсатора так, что он обладал оптимальными характеристиками. "Важна не только цена, но и емкость, продолжительность жизненного цикла батареи, запас хода. Необходимо, чтобы суперконденсатор быстро заряжался, но не в ущерб прочим характеристикам", - добавил Олег Игнатенко.
В дальнейшем планируется создать мелкосерийное опытное производство графеноподобного материала в НПЦ. Затем материал будет передаваться на одно из белорусских предприятий для производства суперконденсаторов. Предполагается, что для этой цели будет избрано ОАО "СветлогорскХимволокно", пишет БЕЛТА.
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