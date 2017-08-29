В Гродно хотят расширить безвизовую зону, включив туда вокзал и аэропорт
28.08.2017
Уже в 2018 году железнодорожный вокзал Гродно и аэропорт возле деревни Обухово могут стать частью безвизовой зоны. Об этом рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов во время велопробега Bike4SDGs, который прошел 26 августа на Августовском канале.
«В следующем году мы рассчитываем расширить безвизовую зону и еще больше увеличить туристический поток в Гродно и окрестности. Туристы смогут приехать не только через автомобильные пункты пропуска «Брузги» и «Привалка» или по Августовскому каналу, но также железнодорожным транспортом и авиасообщением», — отметил Владимир Кравцов.
Сейчас руководство области готовит необходимый пакет документов, который будет передан в правительство. Ожидается, что железнодорожный вокзал и аэропорт смогут принимать безвизовых туристов уже к следующему туристическому сезону, который начинается в апреле.
Безвизовая зона «Парк Августовский канал» начала действовать 26 октября 2016 года. Она включает территорию Гродно и часть Гродненского района. Приехать сюда иностранные туристы могут только через автомобильные пункты пропуска «Привалка — Райгардас» и «Брузги — Кузница», а также через два сезонных пункта пропуска «Лесная — Рудавка» на Августовском канале и «Привалка — Швяндубре».
За 10 месяцев без виз в Гродно и район приехало более 35 тысяч туристов, отмечает БелаПАН.
«В следующем году мы рассчитываем расширить безвизовую зону и еще больше увеличить туристический поток в Гродно и окрестности. Туристы смогут приехать не только через автомобильные пункты пропуска «Брузги» и «Привалка» или по Августовскому каналу, но также железнодорожным транспортом и авиасообщением», — отметил Владимир Кравцов.
Сейчас руководство области готовит необходимый пакет документов, который будет передан в правительство. Ожидается, что железнодорожный вокзал и аэропорт смогут принимать безвизовых туристов уже к следующему туристическому сезону, который начинается в апреле.
Безвизовая зона «Парк Августовский канал» начала действовать 26 октября 2016 года. Она включает территорию Гродно и часть Гродненского района. Приехать сюда иностранные туристы могут только через автомобильные пункты пропуска «Привалка — Райгардас» и «Брузги — Кузница», а также через два сезонных пункта пропуска «Лесная — Рудавка» на Августовском канале и «Привалка — Швяндубре».
За 10 месяцев без виз в Гродно и район приехало более 35 тысяч туристов, отмечает БелаПАН.
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