Метро в Минске перешло на зимний график

28.08.2017

В будние дни интервал движения по обеим линиям в утренний и вечерний часы пик (с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00) составляет 2 минуты, в остальное время — от 3 до 6,5 минут.



После 22.00 составы двигаются с интервалом от 8 до 12 минут, а после полуночи и до закрытия станций интервал составит 15 минут.



Первые поезда с конечных станций «Уручье» и «Малиновка» отправляются в 5.32, с «Могилевской» и «Каменной Горки» — в 5.33. Последний состав уходит с конечных станций в 0.42.